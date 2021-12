Manovra: emendamento Potere al popolo scritto con operai Gkn, stop delocalizzazioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Un emendamento alla Manovra scritto con gli operai di GKN. A presentarlo è Potere al popolo, con una proposta di modifica alla legge di bilancio volta a introdurre norme finalizzate "a impedire casi come quello di GKN e a tutelare l'occupazione e il tessuto produttivo del paese da atteggiamenti predatori". "Il nostro ddl antidelocalizzazioni - spiega il senatore Matteo Mantero - è già depositato in Senato, e, grazie alla collega Yana Ehm, anche alla Camera. Abbiamo tuttavia ritenuto che alcune di quelle norme potessero essere proposte anche nella discussione relativa al bilancio dello Stato. Il nostro ddl difatti non tutela solo i livelli occupazionali e il tessuto produttivo, impedendo atteggiamenti predatori, ma consente allo Stato stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Unallacon glidi GKN. A presentarlo èal, con una proposta di modifica alla legge di bilancio volta a introdurre norme finalizzate "a impedire casi come quello di GKN e a tutelare l'occupazione e il tessuto produttivo del paese da atteggiamenti predatori". "Il nostro ddl anti- spiega il senatore Matteo Mantero - è già depositato in Senato, e, grazie alla collega Yana Ehm, anche alla Camera. Abbiamo tuttavia ritenuto che alcune di quelle norme potessero essere proposte anche nella discussione relativa al bilancio dello Stato. Il nostro ddl difatti non tutela solo i livelli occupazionali e il tessuto produttivo, impedendo atteggiamenti predatori, ma consente allo Stato stesso ...

