Lobotka: c’era una volta il Luis Silvio del Napoli, deriso dai tifosi. Ora è l’interruttore del gioco (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il calcio è un gioco semplice, ripete il detestato Allegri. Basta capirne. A volte, aggiungiamo noi, basta avere un allenatore. Una persona che vive di calcio, che lo studia, che vive la propria quotidianità, il proprio lavoro, con passione. Perché è la passione l’elemento che ti consente di non avvertire la fatica. Di appagare quella smodata curiosità, quella irrefrenabile esigenza di capirne di più e di provare a migliorare il puzzle. Stanislav Lobotka è l’esempio che meglio di ogni altro fotografa la costante tensione al miglioramento di Luciano Spalletti. Ogni problema è un’opportunità. Lo è in generale, altrimenti Dries Mertens starebbe ancora a fare l’esterno part-time. Per Spalletti è quasi un dogma. È un concetto che lui ha interiorizzato, non una frase fatta con cui riempirsi la bocca. Il tecnico del Napoli lavora ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il calcio è unsemplice, ripete il detestato Allegri. Basta capirne. A volte, aggiungiamo noi, basta avere un allenatore. Una persona che vive di calcio, che lo studia, che vive la propria quotidianità, il proprio lavoro, con passione. Perché è la passione l’elemento che ti consente di non avvertire la fatica. Di appagare quella smodata curiosità, quella irrefrenabile esigenza di capirne di più e di provare a migliorare il puzzle. Stanislavè l’esempio che meglio di ogni altro fotografa la costante tensione al miglioramento di Luciano Spalletti. Ogni problema è un’opportunità. Lo è in generale, altrimenti Dries Mertens starebbe ancora a fare l’esterno part-time. Per Spalletti è quasi un dogma. È un concetto che lui ha interiorizzato, non una frase fatta con cui riempirsi la bocca. Il tecnico dellavora ...

