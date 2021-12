Liga 2021 2022 | pareggio a reti bianche tra Getafe e Athletic Bilbao

(Di martedì 7 dicembre 2021) Posticipo non troppo esaltante quello ditra. Allo stadio Coliseum Alfonso Perez di, i padroni di casa fanno la partita, ma non riescono mai a sfondare per mettere a segno un gol.che invece sembra essere arrivato parecchio scarico, ma quantomeno con una buona fase difensiva. Solo un giallo nei 90 minuti, al quarto d’ora per Djene. Nei minuti di recupero invece il match si scalda parecchio con le ammonizioni di Morcillo e Jaime Mata e anche l’espulsione del tecnico di casa, Quique Sanchez Flores.che con questo punto rimane 19esimo.che rimane a metà classifica. L SportFace.

Posticipo non troppo esaltante quello di Liga tra Getafe e Athletic Bilbao. Allo stadio Coliseum Alfonso Perez di Getafe, i padroni di casa fanno la partita, ma non riescono mai a sfondare per mettere ...GETAFE (SPAGNA) - Finisce senza reti la partita tra Getafe e Athletic Bilbao, posticipo della 16esima giornata del campionato di Liga. Al Coliseum Alfonso Perez la partita termina 0-0. L'Athletic, che ...