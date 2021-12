Le Pmi italiane scelgono sempre di più l’equity crowdfunding (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un concerto da mille persone. Non tra il pubblico, mille sono i musicisti in azione, contemporaneamente. Rockin’1000 è la più grande rock band del mondo e nel 2015, per la prima volta, si riunì per un tributo ai Foo Fighters suonando “Learn To Fly”: l’obiettivo era la realizzazione di un videoclip da pubblicare su YouTube, per convincere Dave Grohl e compagni a fare un concerto a Cesena. Da quel giorno, la band è cresciuta, si è evoluta, ha fatto concerti dal vivo in tutto il mondo. La band più grande di tutte – letteralmente – si riunisce in gruppi di cento o mille persone dopo le dovute audizioni – si possono online tutto l’anno attraverso la piattaforma di Rockin’1000, che ha oltre 26mila iscritti. Adesso gli ideatori del progetto hanno capito che è venuto il momento di fare ancora uno step di crescita: Rockin’1000 è diventata una Pmi innovativa e una società benefit, e ha aperto il ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un concerto da mille persone. Non tra il pubblico, mille sono i musicisti in azione, contemporaneamente. Rockin’1000 è la più grande rock band del mondo e nel 2015, per la prima volta, si riunì per un tributo ai Foo Fighters suonando “Learn To Fly”: l’obiettivo era la realizzazione di un videoclip da pubblicare su YouTube, per convincere Dave Grohl e compagni a fare un concerto a Cesena. Da quel giorno, la band è cresciuta, si è evoluta, ha fatto concerti dal vivo in tutto il mondo. La band più grande di tutte – letteralmente – si riunisce in gruppi di cento o mille persone dopo le dovute audizioni – si possono online tutto l’anno attraverso la piattaforma di Rockin’1000, che ha oltre 26mila iscritti. Adesso gli ideatori del progetto hanno capito che è venuto il momento di fare ancora uno step di crescita: Rockin’1000 è diventata una Pmi innovativa e una società benefit, e ha aperto il ...

Advertising

goldenjoe75 : Transizione digitale, la Ue dà l’ok ai fondi per le Pmi italiane: sul piatto 400 milioni - fisco24_info : In ripresa il digitale italiano nel 2022. E le grandi aziende sposano l'open innovation: Nel 2022 quasi la metà del… - ASASPAZIO : È la nostra associata NurjanaTech ad aggiudicarsi il premio “Imprese per l’innovazione di Confindustria” insieme ad… - radicalchips : @formichenews @BeaLorenzin @msdsalute Ma questa sciacqualattughe ha mai fatto un giro per tra le pmi italiane? - AndreaSaviane1 : RT @ConfartVeneto: Non “spegnete” le PMI italiane! ???? L'allarme (e le proposte) di #ConfartigianatoVeneto sul caro bollette. Leggete tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Pmi italiane In ripresa il digitale italiano nel 2022. E le grandi aziende sposano l'open innovation Nel 2022 quasi la meta delle grandi imprese e Pmi italiane aumenterà il budget destinato all'Information e communications technology Il dato non sarà eccezionale ma è pur sempre positivo e nello scenario di incertezza dettato dal prolungarsi ...

Arriva in Italia Ozon, l'Amazon russo: come funziona e quanto vale ... vale circa 500 miliardi di dollari, e la penetrazione dell'e - commerce (ecco perché le PMI ... potrebbe essere interessante, per le compagnie italiane, crescere La nostra missione è essere aperti per ...

Il 36% delle pmi italiane ha un rating a rischio. Efficaci le misure del governo Milano Finanza Pmi, il 38% è senza copertura Polizze assicurative, queste sconosciute. Causa la bassa percezione di rischio, inferiore rispetto alla media delle aziende europee, più di 1,5 milioni di Pmi, il 38% circa, non sono assicurate. Per s ...

Un'impresa su tre è a rischio Il 36% delle Pmi è in difficoltà, secondo una ricerca di Stm condotta sui bilanci '20 di 69 mila aziende. Il 56% delle fatture sono ...

Nel 2022 quasi la meta delle grandi imprese eaumenterà il budget destinato all'Information e communications technology Il dato non sarà eccezionale ma è pur sempre positivo e nello scenario di incertezza dettato dal prolungarsi ...... vale circa 500 miliardi di dollari, e la penetrazione dell'e - commerce (ecco perché le... potrebbe essere interessante, per le compagnie, crescere La nostra missione è essere aperti per ...Polizze assicurative, queste sconosciute. Causa la bassa percezione di rischio, inferiore rispetto alla media delle aziende europee, più di 1,5 milioni di Pmi, il 38% circa, non sono assicurate. Per s ...Il 36% delle Pmi è in difficoltà, secondo una ricerca di Stm condotta sui bilanci '20 di 69 mila aziende. Il 56% delle fatture sono ...