In smart working dall'isola di Robinson Crusoe, si può: ecco come (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lavorare un mese, in smart working, dall'isola di Robinson Crusoe. Si tratta di un progetto reale che fa parte dell'iniziativa "Work for Humankind" lanciata da Lenovo, colosso mondiale dell'hi-tech, con la Island... Leggi su europa.today (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lavorare un mese, indi. Si tratta di un progetto reale che fa parte dell'iniziativa "Work for Humankind" lanciata da Lenovo, colosso mondiale dell'hi-tech, con la Island...

Advertising

Italian : Lenovo, idea smart working dall'isola di Robinson Crusoe - ansa_tecnologia : Lenovo, idea smart working dall'isola di Robinson Crusoe. Candidature aperte per tutti: il 63% degli italiani ci an… - PeppeBille : Regione siciliana, premi di produttività per i dipendenti per un costo complessivo per le casse pubbliche di oltre… - adeleblabla95 : RT @andreeeee95: @Bonny_VIII Basta che la rimettano in smart working così non si fa un ora di auto ed è contenta - ZeroUnoWeb : Smart Working: comunicazioni più facili, sicure e smart se in Cloud -