Goggia vince il superG e completa la tripletta di Lake Louise (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'italiana Sofia Goggia ha vinto domenica il superG di apertura della Coppa del Mondo alpino femminile completando una tripletta a Lake Louise. Goggia vince e diventa la prima donna dopo Lindsey Vonn nel 2015 a vincere tutte e tre le gare nella località canadese. Goggia vince la gara di domenica a Lake Louise Sofia ha ottenuto vittorie dominanti nella discesa libera di venerdì e sabato, maa ha avuto un risultato molto più tirato nel super-G, registrando un minuto e 18,28 secondi su un tracciato baciato dal sole e attraversando solo 0,11 davanti alla campionessa del mondo svizzera Lara Gut-Behrami. L'austriaca Mirjam Puchner, terza nella discesa di apertura, ha ...

