Gianni Sperti e la confessione su Uomini e Donne che stupisce

Leggi su formatonews

(Di lunedì 6 dicembre 2021)a sorpresa suchetutti quanti: ecco cosa dice l’opinionista sul programma.e il retroscena sul programma.Stabilmente al fianco di Tina Cipollari, da anni ormaiè una delle colonne portanti di; solitamente più equilibrato della collega Cipollari, ancheperò non si lesina mai nel dire ciò che pensa di dame e cavalieri. Questa volta però, parlando in una recente intervista a Tele Più, l’ex-ballerino ha fatto unachetutti proprio sul dating show, che riguarda in particolare gli opinionisti....