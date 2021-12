GF VIP 6 | Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi senza freni | lo fanno davanti a tutti

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Come capita spesso tra coinquilini del Grande Fratello VIP, si formano coppie che durano più o meno a lungo. Da sabato sera potrebbe esserne formata una nuova tra due dei personaggi più discussi dell'edizione numero 6 del reality dei personaggi famosi.si sono lasciati andare a un momento di grande passione carnale. Vediamo nel dettaglio cos'è successo. Come ogni weekend, di sabato sera c'è stata l'occasione per festeggiare tra gli inquilini della Casa più spiata d'Italia. L'alcool non è mancato e ci ha pensato proprioa far ballare i coinquilini, mettendosi alla consolle per selezionare i brani più adatti a far ballaree tutte., ...

Nonostante tutto,continua a ripetere di non essere innamorata di Gianmaria, che però non ... Durante la serata del 6 dicembre al GF6, poi, ci sarà una sorpresa per Carmen Russo che potrà ...Durante uno degli ultimi party del Grande Fratello, Giacomo Urtis , Alex Belli e Soleil Sorge hanno regalato al pubblico un balletto sexy ee Gianmaria si sono "abbandonati" ad una pomiciata senza precedenti. Questi atteggiamenti non sono ...GF Vip, diretta venticinquesima puntata: Lulù, Jessica e Patrizia a rischio uscita. Sorpresa per Carmen Russo. Tante le sorprese, e non solo per i concorrenti finiti in nomination, ...GF Vip, Gianmaria Antinolfi si sfoga: "Sento il disagio di Sophie Codegoni quando mi avvicino" Di recente durante delle serate divertenti trascorse al GF ...