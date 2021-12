Fermati i due presunti aggressori per la duplice violenza sessuale nel Varesotto

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono statidai carabinieri i dueresponsabili dellasubita da due giovani ventenni venerdì sera in provincia di Varese. Fondamentali per gli arresti le descrizioni ...

Sono statidai carabinieri ipresunti responsabili della violenza sessuale subita dagiovani ventenni venerdì sera in provincia di Varese. Fondamentali per gli arresti le descrizioni fornite ...presunti autori delle violenze sono statidai carabinieri a seguito di un intervento per schiamazzi notturni, ieri notte all'interno di un'abitazione di Saronno (Varese). Portati in ...I sospettati dovranno rispondere di violenza sessuale di gruppo e rapina. La folle notte ai danni di due ragazze, poi la svolta, durante un controllo dei carabinieri ...GIUGLIANO – Alle prime ore di questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo del ...