Elena Santarelli a ruota libera sulla malattia del figlio: “Se non fosse…” (Di lunedì 6 dicembre 2021) La bellissima Elena Santarelli è tornata a parlare della malattia che ha colpito suo figlio. Vediamo insieme cosa ha detto la showgirl Elena Santarelli è stata una degli ospiti più attesi della puntata di sabato 4 dicembre di “Verissimo”. Per la showgirl si è trattato di un ritorno, visto che già in passato era stata L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 6 dicembre 2021) La bellissimaè tornata a parlare dellache ha colpito suo. Vediamo insieme cosa ha detto la showgirlè stata una degli ospiti più attesi della puntata di sabato 4 dicembre di “Verissimo”. Per la showgirl si è trattato di un ritorno, visto che già in passato era stata L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

infoitcultura : Elena Santarelli e Bernardo Corradi: storia d’amore, nozze e figli della coppia che sta insieme da 15 anni - infoitcultura : Elena Santarelli e Bernardo Corradi, l'intervista in 100 secondi - infoitcultura : Elena Santarelli: 'Avrei voluto altri figli ma ho avuto paura' - ParliamoDiNews : Verissimo, Elena Santarelli: `Un altro figlio? Non ce la faccio, troppe paure, non me la sento` - Il Fatto Quotidia… - Italia_Notizie : Verissimo, Elena Santarelli: “Un altro figlio? Non ce la faccio, troppe paure, non me la sento” -