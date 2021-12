Due amiche no vax conviventi stroncate dal Covid a Napoli a distanza di pochi giorni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Due amiche, Francesca Conte e Cinzia Imparato, sono morte a Napoli a distanza di alcuni giorni : erano entrambe No vax e sono state stroncate dal Covid. Le due donne - della loro vicenda riferiscono Il... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 6 dicembre 2021) Due, Francesca Conte e Cinzia Imparato, sono morte adi alcuni: erano entrambe No vax e sono statedal. Le due donne - della loro vicenda riferiscono Il...

Advertising

fanpage : Cinzia e Francesca, due amiche entrambe no vax, hanno contratto il Covid nella maniera più grave, venendo stroncate… - Corriere : Napoli, due amiche no vax morte a pochi giorni l’una dall’altra - Corriere : Napoli, due amiche no vax morte a pochi giorni l’una dall’altra - BeneAppodia : MANNAGGIALAMISERIA!!!!!! Napoli, due amiche muoiono di Covid al Cotugno: erano No Vax - fergusnparrilla : @HELEBING_ madooo siii???? io l’ho visto al cinema con le mie amiche e poi ci ho trascinato mio padre troppo tempo ch… -