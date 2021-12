Ct Senegal contro Klopp: “Umilia il calcio africano, ma ha vinto grazie a Salah e Mané” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Rispetto il Liverpool, ma non il suo allenatore, il quale Umilia le competizioni africane. Klopp è dove è oggi grazie ai calciatori africani, perché prima di avere Mané, Salah o Matip non ha vinto alcuna finale europea“. Così Aliou Cissé, infuriato con Jurgen Klopp per le recenti dichiarazioni di quest’ultimo, probabilmente però fraintese. Il tecnico tedesco, punta di diamante del Liverpool, ha definito ‘piccolo torneo’ la Coppa d’Africa, con evidente intento ironico, come confermato dallo stesso allenatore ex Borussia Dortmund. Polemiche tra giornalisti e tecnici, però, convinti che Klopp sia stato irrispettoso con il calcio africano. Si attende un’eventuale replica del tecnico teutonico, il quale, però, ha già ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Rispetto il Liverpool, ma non il suo allenatore, il qualele competizioni africane.è dove è oggiai calciatori africani, perché prima di avereo Matip non haalcuna finale europea“. Così Aliou Cissé, infuriato con Jurgenper le recenti dichiarazioni di quest’ultimo, probabilmente però fraintese. Il tecnico tedesco, punta di diamante del Liverpool, ha definito ‘piccolo torneo’ la Coppa d’Africa, con evidente intento ironico, come confermato dallo stesso allenatore ex Borussia Dortmund. Polemiche tra giornalisti e tecnici, però, convinti chesia stato irrispettoso con il. Si attende un’eventuale replica del tecnico teutonico, il quale, però, ha già ...

