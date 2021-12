Come funziona l’algoritmo di TikTok e perché sembra che ci rubi il tempo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un documento interno ottenuto dal New York Times racconta alcuni dei segreti dell’app, che ha un solo obiettivo: tenere le persone all’interno della piattaforma il più possibile. L'azienda: "Metriche Come la retention o il tempo speso non sono fattori considerati nelle... Leggi su repubblica (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un documento interno ottenuto dal New York Times racconta alcuni dei segreti dell’app, che ha un solo obiettivo: tenere le persone all’interno della piattaforma il più possibile. L'azienda: "Metrichela retention o ilspeso non sono fattori considerati nelle...

Advertising

FBiasin : C’è chi mette in discussione #Chiesa. “La #Juve di #Allegri funziona meglio senza #Chiesa”. Pensare che una squa… - fanpage : La macchina per suicidarsi è stata costruita dal medico noto come il 'Dottor Morte'. Come funziona e perché se ne s… - ItaliaViva : Qualcuno deve aver spiegato a #Conte come funziona. @elenabonetti - Asiaest : Un bellissimo post di Bagnai, direi a cuore aperto. 'Esercitare il potere è un gioco diverso: non devi offrire una… - gtwycrx : mi alzo alle 7 e alle 7.34 sono sul treno per andare a scuola, non so manco io come faccio ma finché funziona si gode -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Green pass, un milione di studenti non ce l'hanno. Regioni in pressing sul governo: non multiamoli Non mancano però casi di zelo persino un po' antipatici come la multa appioppata a una studentessa di Catania scoperta su un mezzo pubblico senza Green pass ma solo perché si è vaccinata prima dei 12 ...

Noleggio a lungo termine: ecco tutte le informazioni utili Come funziona il noleggio a lungo termine? Il noleggio a lungo termine veicoli , come già detto, permette di utilizzare un veicolo di proprietà della società di noleggio, dietro corresponsione di un ...

Amazon Kindle Unlimited: come funziona e quanto costa Wired Italia Arriva il Bonus divorziati: chi può richiederlo e a quanto ammonta Il Bonus divorziati prevede un assegno fino a 800 euro mensili come parte o interezza dell’assegno di mantenimento. Sarà il decreto a determinare il numero massimo di mensilità stabilite, la ...

Spese e trasporti, come funziona Sugli scuolabus dedicati al trasporto scolastico dei minori di 12 non servirà il green pass né in zona bianca e gialla né in caso la regione o il comune passino in arancione. Lo precisa il governo nel ...

Non mancano però casi di zelo persino un po' antipaticila multa appioppata a una studentessa di Catania scoperta su un mezzo pubblico senza Green pass ma solo perché si è vaccinata prima dei 12 ...il noleggio a lungo termine? Il noleggio a lungo termine veicoli ,già detto, permette di utilizzare un veicolo di proprietà della società di noleggio, dietro corresponsione di un ...Il Bonus divorziati prevede un assegno fino a 800 euro mensili come parte o interezza dell’assegno di mantenimento. Sarà il decreto a determinare il numero massimo di mensilità stabilite, la ...Sugli scuolabus dedicati al trasporto scolastico dei minori di 12 non servirà il green pass né in zona bianca e gialla né in caso la regione o il comune passino in arancione. Lo precisa il governo nel ...