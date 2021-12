Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere (Di martedì 7 dicembre 2021) Un tribunale del Myanmar ha condannato oggi l'ex leader del governo civile, Aung San Suu Kyi, a quattro anni di carcere per incitamento a disordini pubblici e violazione delle norme sanitarie legate al Covid: lo ha reso noto un portavoce della giunta militare del Paese. La vincitrice del premio Nobel per la pace, rovesciata dai militari a febbraio, "è stata condannata a due anni di carcere ai sensi della sezione 505 (b) e a due anni di carcere ai sensi della legge sui disastri naturali", ha detto Zaw Min Tun all'Afp. L'ex presidente Win Myint è stato condannato alla medesima pena, ha aggiunto il portavoce, spiegando che per il momento i due leader non saranno trasferiti in prigione. "Dovranno affrontare altre accuse dai luoghi in cui si trovano ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 7 dicembre 2021) Un tribunale del Myanmar ha condannato oggi l'ex leader del governo civile,San Suu Kyi, a quattrodiper incitamento a disordini pubblici e violazione delle norme sanitarie legate al Covid: lo ha reso noto un portavoce della giunta militare del Paese. La vincitrice del premio Nobel per la pace, rovesciata dai militari a febbraio, "è stataa duediai sensi della sezione 505 (b) e a duediai sensi della legge sui disastri naturali", ha detto Zaw Min Tun all'Afp. L'ex presidente Win Myint è stato condannato alla medesima pena, ha aggiunto il portavoce, spiegando che per il momento i due leader non saranno trasferiti in prigione. "Dovranno affrontare altre accuse dai luoghi in cui si trovano ...

Advertising

virginiaraggi : Piena solidarietà a Aung San Suu Kyi condannata per aver combattuto per i diritti e per la pace nel suo Paese. Sono… - DantiNicola : Il regime militare birmano ha incarcerato Aung San Suu Kyi. Questa volta le accuse, finte, le costeranno 4 anni ma… - Agenzia_Ansa : Il Nobel per la pace e politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a quattro a… - Ariel48536344 : RT @virginiaraggi: Piena solidarietà a Aung San Suu Kyi condannata per aver combattuto per i diritti e per la pace nel suo Paese. Sono vici… - dramafr33zon3 : RT @paoloigna1: Aung San Suu Kyi nelle mani dei generali, col placet di Cina e Russia (di M. Lupis) -