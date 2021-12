Trail running | morto un atleta all’Uno di Monticelli

(Di domenica 5 dicembre 2021) Undi 24 anni, originario di Gardone Valtrompia, èmentre correvadi, manifestazione diin notturna sulle colline della Franciacorta aBrusati. Il giovane ha accusato un malore quando era circa al 20esimo km della gara e si è accasciato al suolo. Alcuni altri atleti che stavano partecipando alla competizione hanno provato a rianimarlo e anche i soccorritori inviati dall’Areu hanno tentato alcune manovre con il defibrillatore ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. ”Sgomenti, increduli e affranti di fronte alle tragedie inspiegabili della vita, ci stringiamo con discrezione attorno alla famiglia di Fabio e alla gloriosa società New Athletic Sulzano – si legge sulla pagina dell’Uno di...

Sotto la guida di sportive appassionate e molto grintose, è possibile provare varie attività, dalall'arrampicata su roccia e su ghiaccio, dal lo sci alpinismo al freeride, e poi, ...Un atleta di 24 anni è morto ieri sera mentre era in gara a Monticelli Brusati, nel Bresciano, e stava correndo unin notturna. Fabio Pedretti di Gardone Valtrompia, si è accasciato al suolo mentre era nel gruppo di testa, quando mancavano circa 7 chilometri alla fine della gara. Inutile la corsa ...Un malore, la caduta a terra, poi il tragico epilogo: Fabio Pedretti, un atleta di 24 anni, è morto ieri sera (sabato 4 dicembre) mentre era in gara a Monticelli Brusati, nel ...Ha 34 anni, è ingegnere aeronautico, ama le gare endurance spaziando dagli ultra-trail running ai triathlon e la passione in questi anni l’ha portato a diventare un vero e proprio coach con le ...