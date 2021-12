Serie A, pomeriggio folle: 11 gol, rimonte e colpi di scena (Di domenica 5 dicembre 2021) Da pochi minuti sono terminate le gare delle 15.00, che hanno visto la vittoria del Verona sul Venezia e il pareggio tra Spezia e Sassuolo. Il derby veneto si sblocca subito al 12? con il tocco da due passi di Ceccaroni, su sponda di Henry. Il Verona non è entrato in campo e subisce la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 5 dicembre 2021) Da pochi minuti sono terminate le gare delle 15.00, che hanno visto la vittoria del Verona sul Venezia e il pareggio tra Spezia e Sassuolo. Il derby veneto si sblocca subito al 12? con il tocco da due passi di Ceccaroni, su sponda di Henry. Il Verona non è entrato in campo e subisce la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : Serie pomeriggio DIRETTA Serie A, Spezia - Sassuolo 2 - 2 | ancora RASPADORI! LIVE Sfida decisamente importante per lo Spezia in chiave salvezza, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A: in Liguria arriva il SassuoloSi apre il pomeriggio della sedicesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra lo Spezia, invischiato nella lotta salvezza, e il lanciatissimo ...

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI/ Streaming video tv: parla coach Scariolo ... Brindisi e Gonnella, si giocherà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 5 dicembre 2021, presso la Segafredo Arena naturalmente di Bologna per la decima giornata del campionato di Serie A di ...

Partite Serie A in TV oggi e stasera su Sky e DAZN: in campo Juve-Genoa, orari e calendario Fanpage Simeone ribalta il Venezia, Raspadori riprende lo Spezia Pioggia di gol e di emozioni nelle due partite del primo pomeriggio domenicale della sedicesima giornata di Serie A. Il Verona si è imposto con una clamorosa rimonta in casa del Venezia, capace di ...

SERIE A, Incredibile Verona, rimonta anche Sassuolo Dopo il bel lunch match al Dall'Ara hanno riservato molte emozioni anche le gare del pomeriggio, Spezia-Sassuolo e Venezia-Verona terminate rispettivamente per 2-2 e 3-4.

