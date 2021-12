Sacchi: «Il Milan sta bene, ma l’Inter sta meglio. Napoli? La corsa non è finita» (Di domenica 5 dicembre 2021) Arrigo Sacchi commenta il sabato della sedicesima giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore del Milan Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato il sabato di Serie A. CLASSIFICA – «l’Inter è quella che sta meglio. Contro la Roma ha dato una dimostrazione di forza impressionante. Ho visto un collettivo: tutti si muovevano seguendo i giusti tempi, gli spazi venivano attaccati correttamente, le verticalizzazioni erano micidiali. E poi il pressing è stato fatto con frequenza».3-0 ALL’OLIMPICO – «Ripeto: giù il cappello! Anche dopo l’1-0 l’Inter ha continuato ad attaccare, ha cercato il colpo del ko. Le gambe erano sciolte, la velocità di gioco buona». MERITI AD INZAGHI – «Molto bravo. Lui è sempre stato un buon allenatore, però prima ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Arrigocommenta il sabato della sedicesima giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore delAi microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigoha commentato il sabato di Serie A. CLASSIFICA – «è quella che sta. Contro la Roma ha dato una dimostrazione di forza impressionante. Ho visto un collettivo: tutti si muovevano seguendo i giusti tempi, gli spazi venivano attaccati correttamente, le verticalizzazioni erano micidiali. E poi il pressing è stato fatto con frequenza».3-0 ALL’OLIMPICO – «Ripeto: giù il cappello! Anche dopo l’1-0ha continuato ad attaccare, ha cercato il colpo del ko. Le gambe erano sciolte, la velocità di gioco buona». MERITI AD INZAGHI – «Molto bravo. Lui è sempre stato un buon allenatore, però prima ...

