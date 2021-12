Roma, Mourinho in bilico: c’è la fiducia del club ma non dei tifosi (Di domenica 5 dicembre 2021) La Roma conferma José Mourinho dopo la sconfitta contro l’Inter. Ma i tifosi sono scettici sul tecnico portoghese La Roma ha confermato José Mourinho dopo la sconfitta contro l’Inter (sono sette i ko complessivi in questo inizio di stagione). Parola del general manager Tiago Pinto, che però pretende una risposta nell’immediato dalla squadra. La società giallorossa è unita, i tifosi un po’ meno: come riportato da Tuttosport, serpeggia scetticismo nell’ambiente capitolino in merito all’operato dello Special One. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Laconferma Josédopo la sconfitta contro l’Inter. Ma isono scettici sul tecnico portoghese Laha confermato Josédopo la sconfitta contro l’Inter (sono sette i ko complessivi in questo inizio di stagione). Parola del general manager Tiago Pinto, che però pretende una risposta nell’immediato dalla squadra. La società giallorossa è unita, iun po’ meno: come riportato da Tuttosport, serpeggia scetticismo nell’ambiente capitolino in merito all’operato dello Special One. L'articolo proviene da Calcio News 24.

