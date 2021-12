Numeri esaltanti per Zielinski: il dato che fa felice Spalletti (Di domenica 5 dicembre 2021) Piotr Zielinski è tornato ad essere incisivo e decisivo per il Napoli. Anche nella complessa e sfortunata partita contro l'Atalanta, il trequartista polacco ha iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori, mettendo a segno la la quinta rete in 15 partite di Serie A. ? Quinto gol in 15 presenze in questo campionato per Piotr Zielinski: solo due volte ne ha segnati di più in una singola stagione in Serie A.Avanti così Zielo ????? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/MWFafKyhRB— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 5, 2021 Zielinski gol: il polacco è tornato inarrestabile Il gol di Piotr Zielinski contro l'Atlanta riscrive le statistiche del polacco che sta tornando sempre più ai suoi ritmi. Il Napoli ha pubblicato un tweet con cui ha ricordato i Numeri del numero 20 ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Piotrè tornato ad essere incisivo e decisivo per il Napoli. Anche nella complessa e sfortunata partita contro l'Atalanta, il trequartista polacco ha iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori, mettendo a segno la la quinta rete in 15 partite di Serie A. ? Quinto gol in 15 presenze in questo campionato per Piotr: solo due volte ne ha segnati di più in una singola stagione in Serie A.Avanti così Zielo ????? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/MWFafKyhRB— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 5, 2021gol: il polacco è tornato inarrestabile Il gol di Piotrcontro l'Atlanta riscrive le statistiche del polacco che sta tornando sempre più ai suoi ritmi. Il Napoli ha pubblicato un tweet con cui ha ricordel numero 20 ...

