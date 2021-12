Milan | Ibrahimovic | “Anche io sono fragile”

Leggi su sportface

(Di domenica 5 dicembre 2021) “Odio le feste a sorpresa come quella che ha organizzato mia moglie per i miei 40 anni. Non mi aspettavo che ci fossero tutti, significa che ho fatto bene, che ho fatto qualcosa di positivo. Nel libro ciaspetti sconosciuti?Ibra è”. Così il giocatore del, Zlatan, a “Che Tempo che Fa” su Rai3. E ha proseguito: “Ogni mattina sento questi dolori però in testa ho i miei obiettivi e devi abituarti a soffrire e trasformo la sofferenza in energia per non mollare mai e andare avanti”. SportFace.