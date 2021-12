Infortunio Benzema, Ancelotti: "Non credo ci sarà contro l'Inter" (Di domenica 5 dicembre 2021) Il tecnico del Real Madrid ha parlato in conferenza al termine della gara in casa della Real Sociedad vinta per 2 - 0 Leggi su video.gazzetta (Di domenica 5 dicembre 2021) Il tecnico del Real Madrid ha parlato in conferenza al termine della gara in casa della Real Sociedad vinta per 2 - 0

Advertising

infoitsport : Real Madrid, infortunio Benzema: problema muscolare. Out con l'Inter - RobertoCR82bis : RT @tuttointer24: ????? #Real Madrid, infortunio per Benzema: a rischio Inter e Atletico Madrid #Inter #RomaInter #SerieA #IMScudetto #IMInte… - tuttointer24 : ????? #Real Madrid, infortunio per Benzema: a rischio Inter e Atletico Madrid #Inter #RomaInter #SerieA #IMScudetto… - JuriGobbini : La redenzione di Jovic. Assist e gol per l'attaccante serbo del Real Madrid, lanciato in campo per l'infortunio di… - simosplendente : Vorrei dire agli sfigati interisti che gioiscono per l’infortunio di Benzema, che il REAL vincerà a prescindere! Sa… -