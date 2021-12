GP Arabia Saudita | Formula Uno | corrida vinta dallo “sceicco” Hamilton

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021) Una gara incredibile a Jeddah nel GP. Una sfida a suon di sportellate e ruotate che ha visto, ancora una volta, protagonisti il campione del mondo Lewise lo sfidante Max Verstappen. Tanti contatti, diversi incidenti, bandiere rosse e gialle e Safety Car in pista: non è mancato proprio nulla a questo penultimo appuntamento del Mondiale 2021 diUno. La vittoria è andata all’anglosassone della Mercedes che raggiunge in vetta alla classifica l’olandese, giunto secondo dopo una penalizzazione di cinque secondi. Chiude al terzo posto, invece, Valtteri Bottas che lascia fuori dal podio un grande Esteban Ocon. Ferrari rispettivamente settima ed ottava, con Carlos Sainz che ha ceduto la propria posizione al compagno di squadra. Tutto finito? Assolutamente no: la corsa è terminata, ma i ...