GF Vip 6 | sta per cambiare tutto | chi entra e chi abbandona | ultimi aggiornamenti

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Chi sono i concorrenti del GF Vip 6 pronti a lasciare il programma e chiin casa secondo glidi Casa Chi. Anche quest’anno come l’anno scorso, il GF Vip si allunga: la finale, inizialmente prevista per il 13 dicembre, si sposta a marzo. Ciò implica che i concorrenti presenti ora nella casa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Rita Pavone particolarmente agguerritaper iniziare su Canale 5 la sesta puntata di " All ... Le loro performance saranno valutate dalla giuria: J - Ax, Rita Pavone, particolarmente agguerrita ...Da quando Biagio D'Anelli è entrato nella Casa del Grande Fratello, Miriana Trevisan pare sentirsi più a suo agio e finalmenteriuscendo a viversi a pieno questa esperienza con il reality show. Biagio prima del GFstava cercando di "smascherare" Miriana ...Chi sono i concorrenti del GF Vip 6 pronti a lasciare il programma e chi entra in casa secondo gli aggiornamenti di Casa Chi.Tommaso Zorzi rivela: "Avrei voluto Manuel Bortuzzo nel mio Grande Fratello Vip" Non è stato solo il vincitore, Tommaso Zorzi ha rubato la scena da ...