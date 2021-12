Formazioni ufficiali Sampdoria Lazio | le scelte degli allenatori

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Gabbiadini. All. D’Aversa(4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinovic-Savic, Cataldi, Basic; Zaccagni; Immobile, Pedro. All. Sarri CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #VeneziaVerona

Ledi Sampdoria Lazio match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Sampdoria Lazio, match ...Sampdoria - Lazio, leSAMPDORIA (4 - 4 - 2) - Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Gabbiadini, Quagliarella. All. D'Aversa LAZIO (4 -...