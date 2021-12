Federico Fashion Style commuove l'intera giuria di 'Ballando con le Stelle': "Tutto questo lo dedico a mia figlia" (Di domenica 5 dicembre 2021) Federico Lauri Fashion Style trema dall'emozione mentre parla di sua figlia Sophie Maelle, spiega che l'intera esibizione è ispirata alla sua bambina: al miracolo della sua nascita e di come ha cambiato la sua vita in meglio, un sogno che lo ha fatto sentire realizzato come uomo più di qualsiasi altra cosa. E' sulle note della canzone 'A modo tuo' di Elisa' che Federico Lauri, a 'Ballando con le Stelle 2021' fa la sua dedica alla piccola Sophie Maelle con questa parole: "Io e la mia compagna Letizia abbiamo sempre voluto una figlia e dopo tanto tempo con la fecondazione assistita e le complicazioni, ce l’abbiamo fatta. Lei ha avuto una emorragia interna e stava per perdere la vita. Letizia ha cercato in tutti i modi di farmi ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 5 dicembre 2021)Lauritrema dall'emozione mentre parla di suaSophie Maelle, spiega che l'esibizione è ispirata alla sua bambina: al miracolo della sua nascita e di come ha cambiato la sua vita in meglio, un sogno che lo ha fatto sentire realizzato come uomo più di qualsiasi altra cosa. E' sulle note della canzone 'A modo tuo' di Elisa' cheLauri, a 'con le2021' fa la sua dedica alla piccola Sophie Maelle con questa parole: "Io e la mia compagna Letizia abbiamo sempre voluto unae dopo tanto tempo con la fecondazione assistita e le complicazioni, ce l’abbiamo fatta. Lei ha avuto una emorragia interna e stava per perdere la vita. Letizia ha cercato in tutti i modi di farmi ...

