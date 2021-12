F1 GP Jeddah, diretta: Hamilton allunga su Verstappen, poi Ocon e Bottas (Di domenica 5 dicembre 2021) 45° giro - Si ritira Vettel, dal box Red Bull fanno sapere a Verstappen che non possono fermarlo perché con la penalità di 5" e il tempo del pit-stop, rischiano di essere... Leggi su ilmattino (Di domenica 5 dicembre 2021) 45° giro - Si ritira Vettel, dal box Red Bull fanno sapere ache non possono fermarlo perché con la penalità di 5" e il tempo del pit-stop, rischiano di essere...

SkySportF1 : ?? PRIMA FILA TUTTA MERCEDES ? Verstappen a muro all’ultima curva I risultati ? - SkySportF1 : ?? SUPER LAVORO DI BOTTAS AL VIA (3/50 ??) ?? Che difesa di Leclerc, Sainz in rimonta LIVE ? - SkySportF1 : ?? ANCORA BANDIERA ROSSA (15/50 ??) ?? Lewis e Max a rischio contatto LIVE ? - prestia_fabio : RT @SkySportF1: ?? MOSTRUOSO MAX ALLO START (17/50 ??) ?? Ma Hamilton risponde, cambia ancora tutto LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 40/50 giri di #Gara #Jeddah #SaudiArabianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto… -