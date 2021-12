E’ stata la mano di Dio, a Scotti e Saponangelo i premi Capri-Hollywood (Di domenica 5 dicembre 2021) A Filippo Scotti e Teresa Saponangelo per il film ‘E’ stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino (candidato italiano alla selezione all’Oscar internazionale 2022) sono stati assegnati i premi ‘Capri Breackout Actors of the Year’ by Nuovo Imaie nell’ambito del 26.mo ‘Capri- Hollywood – The International Film Festival’. Il giovanissimo Scotti, alter-ego di Sorrentino nel film Netflix, e la Saponangelo che interpreta sua madre, saranno premiati il 27 dicembre nell’inaugurazione dell’evento che, come tradizione, durante le festività , porta sull’Isola azzurra e nelle altre località turistiche del Golfo di Napoli, i protagonisti dello spettacolo e dello showbiz internazionale. ”Una decisione presa ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 dicembre 2021) A Filippoe Teresaper il film ‘E’ladi Dio’ di Paolo Sorrentino (candidato italiano alla selezione all’Oscar internazionale 2022) sono stati assegnati iBreackout Actors of the Year’ by Nuovo Imaie nell’ambito del 26.mo ‘– The International Film Festival’. Il giovanissimo, alter-ego di Sorrentino nel film Netflix, e lache interpreta sua madre, sarannoati il 27 dicembre nell’inaugurazione dell’evento che, come tradizione, durante le festività , porta sull’Isola azzurra e nelle altre località turistiche del Golfo di Napoli, i protagonisti dello spettacolo e dello showbiz internazionale. ”Una decisione presa ...

Advertising

matteorenzi : Penso che Sorrentino abbia realizzato un capolavoro. Un altro capolavoro. È stata la mano di Dio è un film che va v… - pisio68 : @SauroSamat Però ultimamente son tornato al cinema e ho visto buone cose! Welcome Venice, Dune, È stata la mano di Dio - emme_emme9 : RT @sara_turetta: HELP! Abbiamo bisogno di voi! La gatta Pisa è stata abbandonata poco dopo il parto (foto 2). Adottati i cuccioli, è rimas… - DonaIasio : RT @sara_turetta: HELP! Abbiamo bisogno di voi! La gatta Pisa è stata abbandonata poco dopo il parto (foto 2). Adottati i cuccioli, è rimas… - watsonperiodo : È stata la mano di Dio è uno di quei film che ti fa uscire dal cinema cambiato, non scherzo ?? -