Ciclismo, Viviani: “Incertezze spazzate via, pronto a vincere volate importanti” (Di domenica 5 dicembre 2021) “La testa si era riempita di dubbi e insicurezze. Immagino che nel calcio, a un attaccante di alto livello, succeda lo stesso in caso resti senza segnare. Ma ora quei dubbi, quelle insicurezze, non ci sono più. Le ho spazzate via“. Così Elia Viviani guarda con fiducia al futuro. Il ciclista azzurro, oro dell’Omnium alle Olimpiadi di Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020, si è raccontato in un’intervista con La Gazzetta dello Sport alla vigilia del ritorno con la Ineos-Grenadiers. Viviani partirà lunedì 6 dicembre per il primo ritiro con la “nuova” squadra dopo un biennio alla Cofidis. “Sono di nuovo in un ambiente che conosco e in cui mi trovo bene – ha spiegato il veronese -. Nella seconda parte dell’anno sono tornato tra i migliori al mondo“. L’obiettivo di Viviani è ora confermarsi tra i migliori: “Devo tornare a ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) “La testa si era riempita di dubbi e insicurezze. Immagino che nel calcio, a un attaccante di alto livello, succeda lo stesso in caso resti senza segnare. Ma ora quei dubbi, quelle insicurezze, non ci sono più. Le hovia“. Così Eliaguarda con fiducia al futuro. Il ciclista azzurro, oro dell’Omnium alle Olimpiadi di Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020, si è raccontato in un’intervista con La Gazzetta dello Sport alla vigilia del ritorno con la Ineos-Grenadiers.partirà lunedì 6 dicembre per il primo ritiro con la “nuova” squadra dopo un biennio alla Cofidis. “Sono di nuovo in un ambiente che conosco e in cui mi trovo bene – ha spiegato il veronese -. Nella seconda parte dell’anno sono tornato tra i migliori al mondo“. L’obiettivo diè ora confermarsi tra i migliori: “Devo tornare a ...

