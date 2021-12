Advertising

CorSport : ?? Choc in Egitto: allenatore muore d'infarto dopo un gol - sportli26181512 : Choc in Egitto: allenatore muore d'#infarto dopo un gol: Il cuore di #AdhamAlSelehdar, tecnico dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Choc Egitto

Corriere dello Sport.it

Una tragica notizia arriva dall': Adham Al - Selehdar, tecnico dell'Al - Majd Al - Iskandari, è morto d'infarto durante il match contro l'Al Zarka valido per la seconda divisione nazionale. Il cuore dell'allenatore non ha ...Ma anche Polonia sì e Ungheria no; Brasile sì, Nicaragua no; Iraq sì, Turchia,, Arabia, ... condannati i tre imputati per l'omicidio Arbery in Georgia, dopo la sentenzadi Kenosha "Il cuoco ...