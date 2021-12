Caso plusvalenze, Moggi: «Impossibile che la Juve abbia falsificato i bilanci» (Di domenica 5 dicembre 2021) Moggi: «Impossibile che la Juve falsifichi, giornali a caccia di notorietà». Le parole dell’ex dg sul Caso che coinvolge i bianconeri Luciano Moggi si è così espresso su Il Tempo in merito al Caso plusvalenze che vede coinvolta la Juventus. Caso plusvalenze – «Non conosco le carte mi risulta però difficile pensare che una società quotata in borsa possa fare plusvalenze e, per ciò che io so della società, credo sia Impossibile che la Juventus falsifichi. Intanto però si creano i conflitti di opinione e con questo si costruisce notorietà e si vende di più; le racconto un altro fatto…». SPARATE MEDIATICHE – «Un giorno uscì su un giornale sportivo la notizia “ecco ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021): «che lafalsifichi, giornali a caccia di notorietà». Le parole dell’ex dg sulche coinvolge i bianconeri Lucianosi è così espresso su Il Tempo in merito alche vede coinvolta lantus.– «Non conosco le carte mi risulta però difficile pensare che una società quotata in borsa possa faree, per ciò che io so della società, credo siache lantus falsifichi. Intanto però si creano i conflitti di opinione e con questo si costruisce notorietà e si vende di più; le racconto un altro fatto…». SPARATE MEDIATICHE – «Un giorno uscì su un giornale sportivo la notizia “ecco ...

