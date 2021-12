Bacio infuocato tra Sophie Codegoni e Gianmaria | le reazioni dei vipponi

(Di domenica 5 dicembre 2021) IltraAntinolfi Un sabato sera piuttosto interessante nella Casa del Grande Fratello Vip 6, in particolare perAntinolfi. I due gieffini, infatti, si sono lasciati nuovamente andare dopo ilappassionato dei giorni scorsi sotto le coperte. Anche in quel caso al termine di una L'articolo proviene da Novella 2000.

Non sono mancati i colpi di scena: Sophie Codegoni e lo stesso Gianmaria pare abbiano trovato il feeling giusto tanto che è scattato unche ha lasciato i presenti di sasso. Nel ...... 'Non è che ho lanciato il sasso e tirato la mano, la scorsa puntata, dopo il, è entrato ...nella Casa Maria è stata subito etichettata e esclusa e soprattutto con Lulù lo scontro è. L'...I due gieffini, infatti, si sono lasciati nuovamente andare dopo il bacio appassionato dei giorni scorsi sotto ... per poi farsi travolgere dalla passione e scambiarsi più baci, uno più infuocato dell ...In queste ore un nuovo gesto di Franco ha fatto chiacchierare la rete. E se Franco è “arrabbiato” con Sophie che ha baciato Gianmaria, Manuel Bortuzzo ridacchia di fronte alle lacrime di Lulù, prenden ...