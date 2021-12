Alex Belli e Soleil si lasciano andare nella notte | “Vieni sotto le coperte”

Leggi su biccy

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ormai il rapporto traSorge è diventato ‘una barzelletta che non fa neanche più ridere‘ (per citare la Toffanin durante Pratiful). Amicizia, poi chimica artistica, addirittura amore, innamoramento, per poi tornare ad amicizia speciale. Questi due pretendono di limonare e dichiararsi amore, senza però volersi assumere la responsabilità dei propri gesti e parole e continuano a parlare di futuro per le storie che hanno fuori dal GF Vip con estrema tranquillità (andrà a finire che si dichiareranno poliamorosi). Dopo i limoni per dimostrare come si bacia sul set e la slinguazzata d’opera per la Turandot, ieria letto ci sono stati dei movimenti sospetti. Dopo la serata ‘disco’ organizzata dal GF i due amici speciali sono andati in camera e come sempre si sono coccolati. In piena ...