“Ale in Cucina”: la (video) ricetta della rollata di ricotta e nocciole (Di domenica 5 dicembre 2021) Non c’è festa senza rollata! Soprattutto se siete in Sicilia… Ho preparato un golosissimo rotolo composto da un biscotto morbidissimo (si scioglie in bocca, fidatevi) che racchiude una setosa crema di ricotta. Il tutto impreziosito da una golosa copertura di nocciole tostate e da un velo di zucchero a velo profumato alla cannella. Gli ingredienti sono pochi, i passaggi semplici, il risultato straordinario. Inoltre si tratta di una dolce estremamente versatile. Ad esempio, potrete realizzare dei ‘rotolini‘ più piccoli, da tagliare a tocchetti e presentare come deliziosi pasticcini mignon. Potrete anche variare la copertura o la farcitura, aggiungendo del cioccolato, del pistacchio o altro. Spazio alla fantasia ed alla golosità! Ingredienti Biscotto: 80 g farina 00, 4 uova, 8 g miele, 110 g zucchero Ripieno: 800 g ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 5 dicembre 2021) Non c’è festa senza! Soprattutto se siete in Sicilia… Ho preparato un golosissimo rotolo composto da un biscotto morbidissimo (si scioglie in bocca, fidatevi) che racchiude una setosa crema di. Il tutto impreziosito da una golosa copertura ditostate e da un velo di zucchero a velo profumato alla cannella. Gli ingredienti sono pochi, i passaggi semplici, il risultato straordinario. Inoltre si tratta di una dolce estremamente versatile. Ad esempio, potrete realizzare dei ‘rotolini‘ più piccoli, da tagliare a tocchetti e presentare come deliziosi pasticcini mignon. Potrete anche variare la copertura o la farcitura, aggiungendo del cioccolato, del pistacchio o altro. Spazio alla fantasia ed alla golosità! Ingredienti Biscotto: 80 g farina 00, 4 uova, 8 g miele, 110 g zucchero Ripieno: 800 g ...

Advertising

ben_natale : @nerosalvo Buongiorno Ale, il modo migliore per superare questa situazione è preparare tutto la sera prima. Allora… - ale_adesso : RT @marcomagno1967: @stanzaselvaggia Io se mi siedo in un locale e non lo controllano mi alzo ed esco perché non mi sento sicuro. Inoltre s… - Ale__Barbs : stamattina ragù in the making...amazing ahdjflahf arrivare in cucina e sentirne l'odore???? - MshAllh_theBook : @DiamanteGiallo Ricordo la 'NON questione PROPRIETA' PRIVATA'. ENTRI un millimetro nella proprietà privata con inte… - Ale_Galanzi : RT @green_pills2021: Non si #spreca nulla, nemmeno in #cucina!! Ecco una #ricetta che vi permette di recuperare le bucce delle #carote e fa… -