Volley femminile, Serie A1 2021/2022: nessun problema per Novara, Vallefoglia sconfitta in tre set (Di sabato 4 dicembre 2021) nessun problema per la Igor Gorgonzola Novara, che conquista la sua settima vittoria consecutiva battendo in tre set (27-25, 25-16, 25-17) la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nella sfida valida per la decima giornata di andata del campionato di Serie A1 femminile 2021/2022. Dopo un primo set equilibrato, i padroni di casa hanno dominato i restanti parziali. CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Primo set di grande equilibrio tra le due squadre, partite subito con grande grinta. Primo vantaggio di Vallefoglia che allunga sul 3-6 ma viene raggiunto sul 6-6, e i ...

