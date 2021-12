Super Green Pass, in cosa consiste e da quando sarà in vigore? Tutte le regole (Di sabato 4 dicembre 2021) Giro di vite da parte del Governo per mitigare la risalita dei contagi da Covid. La cabina di regia in mattinata ha discusso i temi che poi verranno votati nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio e in particolare arrivano delle sostanziali novità per quanto riguarda il Super Green Pass, vale a dire il Green Pass che si può ottenere soltanto tramite la vaccinazione (o temporaneamente in caso di guarigione dal Covid) e non più con i tamponi rapidi o molecolari. Questo sarà obbligatorio, a partire dal 6 dicembre, per le attività di svago e per tante altre motivazioni, dalle quali sarà escluso il lavoro e probabilmente i trasporti. Andiamo a scoprire allora cosa cambierà e quali sono le regole del Super ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Giro di vite da parte del Governo per mitigare la risalita dei contagi da Covid. La cabina di regia in mattinata ha discusso i temi che poi verranno votati nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio e in particolare arrivano delle sostanziali novità per quanto riguarda il, vale a dire ilche si può ottenere soltanto tramite la vaccinazione (o temporaneamente in caso di guarigione dal Covid) e non più con i tamponi rapidi o molecolari. Questoobbligatorio, a partire dal 6 dicembre, per le attività di svago e per tante altre motivazioni, dalle qualiescluso il lavoro e probabilmente i trasporti. Andiamo a scoprire alloracambierà e quali sono ledel...

