Super Green Pass, dall'obbligo per gli studenti per bus (ma non per entrare a scuola) all'accesso ai locali dei turisti: tutti i nodi da sciogliere (Di sabato 4 dicembre 2021) Ci sono alcune criticità che riguardano il Green Pass e la sua "variante" rafforzata, il Super Green Pass. Alcune contraddizioni che possono ingenerare confusione. Gli interrogativi... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 dicembre 2021) Ci sono alcune criticità che riguardano ile la sua "variante" rafforzata, il. Alcune contraddizioni che possono ingenerare confusione. Gli interrogativi...

Advertising

borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - CesareMontanari : RT @stanzaselvaggia: Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero green… - frances71094867 : RT @stanzaselvaggia: Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero green… -