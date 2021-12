Sampdoria, Ferrero: “Dopo otto anni comincio ad essere stanco, ma non ci sono acquirenti” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Dopo otto anni di sacrifici, lavoro, passione, perché io oltre ad essere il presidente mi considero un grande tifoso della Sampdoria, comincio ad essere stanco. Non della società, di fare il presidente ma della cattiveria nei miei confronti”. Questa la confessione del presidente dei blucerchiati Massimo Ferrero a ‘La Repubblica’. “acquirenti all’orizzonte? Magari, ma non ce ne sono. Fatemeli conoscere. Io ho fatto e continuo a fare il massimo, ma se qualcuno è in grado di dare più luce di me alla Sampdoria si faccia avanti. sono pronto ad ascoltare e, nel caso, a passare la mano. Naturalmente a condizioni eque, dando il giusto valore alla società”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “di sacrifici, lavoro, passione, perché io oltre adil presidente mi considero un grande tifoso dellaad. Non della società, di fare il presidente ma della cattiveria nei miei confronti”. Questa la confessione del presidente dei blucerchiati Massimoa ‘La Repubblica’. “all’orizzonte? Magari, ma non ce ne. Fatemeli conoscere. Io ho fatto e continuo a fare il massimo, ma se qualcuno è in grado di dare più luce di me allasi faccia avanti.pronto ad ascoltare e, nel caso, a passare la mano. Naturalmente a condizioni eque, dando il giusto valore alla società”. SportFace.

