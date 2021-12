Roma-Inter, Totti all'Olimpico dopo due anni (Di sabato 4 dicembre 2021) Ospite di lusso stasera all’Olimpico durante Roma–Inter: ci sarà infatti anche Francesco Totti, ex capitano e dirigente giallorosso, sugli spalti mentre la squadra di Mourinho affronterà quella di Inzaghi. Era da due anni che Totti mancava da quella che è stata la casa di tutta la sua carriera calcistica. L’ex numero 10 siederà nella tribuna autorità, nella sua nuova veste di agente, e incrocerà per la prima volta pubblicamente anche i presidenti Dan e Ryan Friedkin. Leggi su footdata (Di sabato 4 dicembre 2021) Ospite di lusso stasera all’durante: ci sarà infatti anche Francesco, ex capitano e dirigente giallorosso, sugli spalti mentre la squadra di Mourinho affronterà quella di Inzaghi. Era da duechemancava da quella che è stata la casa di tutta la sua carriera calcistica. L’ex numero 10 siederà nella tribuna autorità, nella sua nuova veste di agente, e incrocerà per la prima volta pubblicamente anche i presidenti Dan e Ryan Friedkin.

Advertising

Inter : ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? E… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA STEPHAN EL SHAARAWY SALTA L'INTER Lesione di primo grado al polpaccio destro #SkySport #SkySerieA #SerieA #ElShaarawy #Roma - OfficialASRoma : Sarà il #RomaInter numero ?? considerando tutte le competizioni 10 statistiche in vista del match, presentato da… - InterClubIndia : RT @Inter: ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? Ecco dove vede… - ArmandaGelsomin : RT @OfficialASRoma: Sarà il #RomaInter numero ?? considerando tutte le competizioni 10 statistiche in vista del match, presentato da @Digit… -