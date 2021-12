Nilde Iotti, la ragazza comunista che contribuì a scrivere la Costituzione (Di sabato 4 dicembre 2021) Nilde Iotti è stata una figura di primo piano dell'Italia repubblicana, una donna che ha assunto, nella sua biografia, molti primati nella politica e nelle Istituzioni del Paese. E' stata una delle ... Leggi su globalist (Di sabato 4 dicembre 2021)è stata una figura di primo piano dell'Italia repubblicana, una donna che ha assunto, nella sua biografia, molti primati nella politica e nelle Istituzioni del Paese. E' stata una delle ...

Advertising

myrtamerlino : Nilde Iotti nel 1990 disse sono tempi maturi per una donna al Quirinale. Sono passati 30 anni e non è successo null… - GTO_750 : RT @MagisterZatta: @myrtamerlino Nilde Iotti è arrivata lì solo perché si faceva scopare da Togliatti. - SchiaffoLo : 'È difficile sapere che cosa fu Togliatti, perché Togliatti non ha lasciato memoriali, non ha lasciato diario, che… - manuelaferrar15 : RT @CaressaGiovanni: Nilde Iotti fu una delle ventuno donne che parteciparono alla Costituente: il 20 giugno 1979 fu eletta presidente dell… - www_caressa_it : RT @CaressaGiovanni: Nilde Iotti fu una delle ventuno donne che parteciparono alla Costituente: il 20 giugno 1979 fu eletta presidente dell… -