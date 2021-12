Milan-Salernitana | Pioli fa rifiatare Ibrahimovic | dal 1? Pellegri

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il giovane Pietrofarà tra pochi minuti il suo esordio ufficiale dal primo minuto con la maglia dell’ha schierato da titolare al posto di Zlatanal centro dell’attacco. Riposa, in vista della Champions, lo svedese. In porta confermato Maignan, torna in campo anche Florenzi. Al posto di Kjaer (stagione finita per lui) torna in campo Romagnoli. Bakayoko affianca Kessié, preferito a Tonali e Bennacer. La formazione dei rossoneri: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao;. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News L'articolo ilNapolista.

Commenta per primo Di seguito le formazioni ufficiali:(4 - 2 - 3 - 1): Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; ... Pioli(4 - 3 - 1 - 2): Belec, Veseli, ...Per quanto riguarda i precedenti,si sono affrontate quattro volte nella loro storia, tutte in Serie A: due nella stagione 1947/48, due nel 1998/99. I rossoneri hanno vinto in tre ...(Fantacalcio.it) 10.15 - Possibile novità di formazione per il Milan nel match di oggi contro la Salernitana. (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; ...Milan-Salernitana in campo alle ore 15 apriranno il sedicesimo turno di campionato. I rossoneri dovranno rinunciare a Kjaer, c'è Romagnoli al suo posto. In attacco sorpresa Pellegri. Nella Salernitana ...