Milan, Pioli sullo scudetto: 'Mi aspettavo Roma, Lazio e Juve più vicine' (Di sabato 4 dicembre 2021) MilanO - "Esco con la soddisfazione di una bella prestazione e una bella vittoria , perché era troppo facile pensare fosse scontato, nel calcio non è mai così, le cose te le devi guadagnare e sudare ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021)O - "Esco con la soddisfazione di una bella prestazione e una bella vittoria , perché era troppo facile pensare fosse scontato, nel calcio non è mai così, le cose te le devi guadagnare e sudare ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic a Sky sul rinnovo di #Pioli: 'Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, rinnovo io. Son… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano #Pioli fino al 30 giugno 2023, con opzione di p… - OptaPaolo : 61% - Stefano #Pioli ha vinto il 61% delle partite alla guida dei rossoneri in campionato (50 su 82), solo Lajos Cz… - sportli26181512 : #Milan, #Pioli sullo scudetto: 'Mi aspettavo Roma, Lazio e Juve più vicine': 'Un'impresa in Champions contro il Liv… - sportli26181512 : Pioli: 'Potevamo segnare di più. Ora giochiamoci tutto in Champions': Pioli: 'Potevamo segnare di più. Ora giochiam… -