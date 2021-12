Messi: “Non mi sono mai paragonato a Maradona. Non mi cambia nulla essere il migliore della storia o no” (Di sabato 4 dicembre 2021) Messi e l’eterno paragone con Maradona. L’argentino, in un’intervista a France Football, ha parlato proprio di questo: “Sinceramente non mi sono mai paragonato a Diego, assolutamente mai. Né ho mai prestato attenzione a questo paragone. Alcune critiche mi hanno infastidito in passato. Ho passato un brutto periodo in Nazionale, davvero, ma non per questi motivi. Spesso ricevo critiche fastidiose, ma dovrebbero rimanere negli spogliatoi. Lì, in privato. È l’intimità che fa la forza del gruppo”. “Non ho mai detto di essere il migliore della storia e non mi faccio quest’idea. Per me essere considerato uno dei migliori è più che sufficiente, visto che mai avrei immaginato una cosa simile. Inoltre non mi interessa, non mi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021)e l’eterno paragone con. L’argentino, in un’intervista a France Football, ha parlato proprio di questo: “Sinceramente non mimaia Diego, assolutamente mai. Né ho mai prestato attenzione a questo paragone. Alcune critiche mi hanno infastidito in passato. Ho passato un brutto periodo in Nazionale, davvero, ma non per questi motivi. Spesso ricevo critiche fastidiose, ma dovrebbero rimanere negli spogliatoi. Lì, in privato. È l’intimità che fa la forza del gruppo”. “Non ho mai detto diile non mi faccio quest’idea. Per meconsiderato uno dei migliori è più che sufficiente, visto che mai avrei immaginato una cosa simile. Inoltre non mi interessa, non mi ...

