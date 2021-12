LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2021 in DIRETTA: torna la ‘Birds of Pray’, Dominik Paris deve svoltare (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE DI LAKE LOUISE DALLE 20.30 18.30: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Discesa libera di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa Programma, orari e tv – I precedenti dell’Italia a Beaver Creek – La classifica della Coppa del Mondo – I convocati dell’Italia – La cronaca del secondo SuperG di Beaver Creek – Le pagelle del primo SuperG di Beaver ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI LAKE LOUISE DALLE 20.30 18.30: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alladella primalibera di(Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile-2022 I PETTORALI DI PARTENZA DELLAProgramma, orari e tv – I precedenti dell’Italia a– La classifica della Coppa del Mondo – I convocati dell’Italia – La cronaca del secondo SuperG di– Le pagelle del primo SuperG di...

