Lecce comodo sulla Reggina: 2-0 e vetta solitaria. Amaranto sempre più in crisi (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Lecce batte facilmente la Reggina per 2-0, ottenendo la seconda vittoria consecutiva e balzando al comando del campionato, in attesa del Pisa. Un successo netto per i salentini, frutto di un gol per tempo, al 26? di Gargiulo e al 61? con Majer. Per la Reggina continua il periodo negativo. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva per gli Amaranto, che sono fermi a 22 punti, distanti dalla zona playoff. Foto: Twitter Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilbatte facilmente laper 2-0, ottenendo la seconda vittoria consecutiva e balzando al comando del campionato, in attesa del Pisa. Un successo netto per i salentini, frutto di un gol per tempo, al 26? di Gargiulo e al 61? con Majer. Per lacontinua il periodo negativo. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva per gli, che sono fermi a 22 punti, distanti dalla zona playoff. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

