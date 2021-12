Juventus, Di Livio: «Scudetto andato, è una lotta a quattro» (Di sabato 4 dicembre 2021) L’ex calciatore bianconero Angelo Di Livio, in esclusiva per Juventusnews24, ha analizzato così la lotta Scudetto In esclusiva per Juventusnews24, Angelo Di Livio ha analizzato così la lotta Scudetto. DICHIARAZIONI – «Allo Scudetto ormai non ci credo più, la Juve non lo vincerà. I bianconeri hanno perso troppi punti in questo inizio di stagione» . E poi ancora: «Secondo me il candidato principale è il Milan, l’ho sempre detto. Attenzione però anche a Napoli e Atalanta, che sono squadre che “si nascondono”. Gasperini cerca di evitare questi discorsi, ma la sua squadra ormai è attrezzata per poter vincere il campionato. E poi occhio anche all’Inter, che nell’ultimo periodo sta risalendo la classifica dopo qualche passaggio a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) L’ex calciatore bianconero Angelo Di, in esclusiva pernews24, ha analizzato così laIn esclusiva pernews24, Angelo Diha analizzato così la. DICHIARAZIONI – «Alloormai non ci credo più, la Juve non lo vincerà. I bianconeri hanno perso troppi punti in questo inizio di stagione» . E poi ancora: «Secondo me il candidato principale è il Milan, l’ho sempre detto. Attenzione però anche a Napoli e Atalanta, che sono squadre che “si nascondono”. Gasperini cerca di evitare questi discorsi, ma la sua squadra ormai è attrezzata per poter vincere il campionato. E poi occhio anche all’Inter, che nell’ultimo periodo sta risalendo la classifica dopo qualche passaggio a ...

Advertising

CalcioNews24 : #SerieA, le parole di Di Livio sulla lotta #scudetto ??? - gilnar76 : Di Livio: «Ora non si può più sbagliare. Lo scudetto è andato» – ESCLUSIVA #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - 7_livio : RT @LucianoMoggi: Plusvalenze #Juve, Moggi: 'Sembra nuova #Calciopoli, ci stanno provando' - 7_livio : RT @SCUtweet: #Elkann ?? #Juventus? Per quanto ci riguarda come EXOR ho fiducia nella magistratura. #CR7? È stata un'operazione importante… - 7_livio : #OTD Juventus vs River blate 1 - 0 intercontinental cup 1996 @Juventus -