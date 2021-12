Istituto Superiore Sanità: per i non vaccinati rischio di finire in ospedale sette volte più alto (Di sabato 4 dicembre 2021) "Dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 75% al 44%. Rimane elevata l'efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa" Leggi su rainews (Di sabato 4 dicembre 2021) "Dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 75% al 44%. Rimane elevata l'efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa"

