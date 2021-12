Google Cloud rivela i piani di espansione dell’infrastruttura (Di sabato 4 dicembre 2021) Google ha annunciato nuove regioni Cloud in arrivo a Columbus, Ohio e Dallas, in Texas, negli Stati Uniti, così come nuove espansioni in tutto il mondo per velocizzare l’esecuzione delle app per gli utenti locali. È quanto riporta il sito zdnet. LEGGI ANCHE –> L’esposto in procura sulla procedura di affidamento del Cloud della Pubblica Amministrazione Google ha rivelato che la sua nuova regione Cloud in Israele sarà situata vicino a Tel Aviv e ha delineato la sua espansione in Sud America, Europa, Asia e Medio Oriente. Google potrebbe controllare il Web con Chrome, ma è ancora al terzo posto nel Cloud, dopo Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure. Tuttavia, sta rimodellando la sua immagine e tentando di rendere il suo ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 4 dicembre 2021)ha annunciato nuove regioniin arrivo a Columbus, Ohio e Dallas, in Texas, negli Stati Uniti, così come nuove espansioni in tutto il mondo per velocizzare l’esecuzione delle app per gli utenti locali. È quanto riporta il sito zdnet. LEGGI ANCHE –> L’esposto in procura sulla procedura di affidamento deldella Pubblica Amministrazionehato che la sua nuova regionein Israele sarà situata vicino a Tel Aviv e ha delineato la suain Sud America, Europa, Asia e Medio Oriente.potrebbe controllare il Web con Chrome, ma è ancora al terzo posto nel, dopo Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure. Tuttavia, sta rimodellando la sua immagine e tentando di rendere il suo ...

