Gf Vip, Alfonso Signorini accanito contro una concorrente? L'indiscrezione

Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip, Alfonso Signorini nelle ultime settimane sembra piuttosto accanito nei confronti di una concorrente: ecco perché, L'indiscrezione Al Gf Vip molti telespettatori si sono accorti che nelle ultime settimane il conduttore Alfonso Signorini ha rimproverato più volte Lulù Selassiè. In particolare, si fa riferimento alla penultima puntata del reality show quando il conduttore ha invitato la principessa ad

