F1 | incidente Charles Leclerc | salvi motore e telaio della Ferrari Lunga riparazione nella notte

Sospiro di sollievo in casa Ferrari dopo il brutto incidente occorso ieri a Charles Leclerc nelle battute conclusive delle prove libere 2 del GP di Arabia Saudita 2021, penultimo appuntamento del Mondiale F1 in corso di svolgimento sul nuovo tracciato di Jeddah. Gli accurati controlli effettuati dai tecnici della Scuderia di Maranello hanno infatti escluso problemi di rilievo al motore e al telaio della monoposto gravemente danneggiata dopo aver sbattuto contro le barriere alla curva 22. I danni non sono irreparabili. La power unit e il telaio della SF21 sono salvi. I meccanici hanno lavorato duramente tutta la notte per riparare il mezzo e renderlo disponibile per le prove libere 3.

