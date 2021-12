Dopo 84 giorni il piccolo Eitan è tornato a casa (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Eitan è arrivato con gli zii e le cuginette a Travacò Siccomario, il paesino in provincia di Pavia da dove mancava da 84 giorni Dopo essere stato rapito dal nonno Shmuel Peleg e portato in Israele. Il volo Ryanair su cui il bambino viaggiava con i familiari paterni è atterrato puntuale all'aeroporto di Orio al Serio. È sceso dall'aereo in braccio alla zia Aya. Dopo il controllo passaporti, è salito assieme ai familiari su un'auto della Polizia. Si era conclusa qualche giorno fa in Israele la disputa legale sul caso del bimbo di 6 anni con la Corte Suprema che aveva respinto il ricorso presentato dal nonno materno Shmuel Peleg e ordinato che il piccolo fosse riportato in Italia entro il 12 dicembre con la zia paterna Aya Biran, sua tutrice. Per i giudici, la residenza naturale di ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI -è arrivato con gli zii e le cuginette a Travacò Siccomario, il paesino in provincia di Pavia da dove mancava da 84essere stato rapito dal nonno Shmuel Peleg e portato in Israele. Il volo Ryanair su cui il bambino viaggiava con i familiari paterni è atterrato puntuale all'aeroporto di Orio al Serio. È sceso dall'aereo in braccio alla zia Aya.il controllo passaporti, è salito assieme ai familiari su un'auto della Polizia. Si era conclusa qualche giorno fa in Israele la disputa legale sul caso del bimbo di 6 anni con la Corte Suprema che aveva respinto il ricorso presentato dal nonno materno Shmuel Peleg e ordinato che ilfosse riportato in Italia entro il 12 dicembre con la zia paterna Aya Biran, sua tutrice. Per i giudici, la residenza naturale di ...

